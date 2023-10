Cleon Capital acquista quota di ABK Group: operazione da 45 milioni di euro

(Teleborsa) -, società indipendente di investimento e consulenza con sede in Spagna, ha, una delle aziende leader nella produzione e commercializzazione di rivestimenti in gres porcellanato per l'interior design e l'arredo. Cleon ha investito, per la maggior parte in aumento di capitale, con l'obiettivo di sostenere le prossime fasi di sviluppo di ABK Group, si legge in una nota.Fondata nel 1992 a Finale Emilia (Modena), ABK Group è leader nella produzione di rivestimenti in gres porcellanato Made in Italy, distribuisce i propri prodotti in più di 100 paesi, conta oltre 600 dipendenti e nel 2022 ha realizzato un"L'operazione con Cleon rappresenta una tappa importante di un percorso di crescita iniziato oltre 30 anni fa - hanno commentato i soci fondatori di ABK Group, Roberto Fabbri, Michelangelo Fortuna e Andrea Guidorzi - Dopo una attenta selezione, crediamo di aver trovato in Cleon il partner che possa apportare,fondamentali per cogliere le opportunità alle quali il gruppo si è preparato negli ultimi anni con significativi investimenti industriali"."Siamo entusiasti di affiancare i soci ed il management di ABK Group e contribuire agli obiettivi di sviluppo futuri - hanno dichiarato Lorenzo e Nicola Zambon, partner di Cleon - Lahanno guidato la società lungo un percorso di crescita ed evoluzione continui, portandola negli ultimi anni a ricoprire una posizione di eccellenza nel settore".