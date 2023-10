Deutsche Bank rivede target per utility italiane, upgrade per Italgas

Deutsche Bank

Italgas

Snam

Terna

Enel

Italgas

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno incrementato lada Hold sul titolo, azienda energetica inclusa nell'indice FTSE MIB, con ilche è stato portato aper azione dai precedenti 6 euro.L'upgrade è arrivato all'interno di un, in cui è stato ridotto il target price sua 5,2 euro dai precedenti 5,5 euro (Buy confermato), sua 7,4 euro dai precedenti 8,3 euro (Hold confermato), sua 7 euro dai precedenti 7,3 euro (Buy confermato).Intanto, si muove al rialzo, che si attesta. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,113 e successiva a 5,188. Supporto a 5,038.