Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,53%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Inwit

bassa capitalizzazione

Giglio

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 8.851,9, con un miglioramento di 135,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 272, dopo un avvio a 273.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, seduta sostanzialmente invariata per, che termina gli scambi con un moderato +0,14%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,82%.