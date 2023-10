ERG perfeziona closing cessione impianto Priolo Gargallo

ERG

(Teleborsa) -ha perfezionato oggi,, il closing con Achernar Energy (società controllata da Achernar Assets AG) per la cessione dell’intero capitale di ERG Power, società che è proprietaria e gestisce la centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) a basso impatto ambientale e alta efficienza, alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo (Siracusa).L’operazione - spiega una nota - si è conclusa in linea con quanto comunicato lo scorso 29 giugno a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell’accordo di vendita, incluso il completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.ha commentato: “Con questa operazioneverso un modello di business puro Wind & Solar, obiettivo primario del nostro Piano Industriale e passo fondamentale verso il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero. Ci tengo ad esprimere a nome di tutta ERG un sentito ringraziamento e i migliori auguri a tutte le persone di ERG Power, che sapranno, assieme alla nuova proprietà, portare avanti con successo le attività correnti e ulteriormente svilupparle".