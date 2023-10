Eventi e scadenze del 17 ottobre 2023

Venerdì 13/10/2023

Lunedì 16/10/2023

Martedì 17/10/2023

(Teleborsa) -- Fiera Milano Rho - 43a edizione della fiera mondiale che si rivolge al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Ci saranno più di 2.000 espositori, dei quali il 40% internazionali da 50 Paesi. Si tiene ogni due anni ed è dedicata a tutto il mondo dell’Ho.re.ca e del Food Service- Sede generale della FAO - In concomitanza con le celebrazioni del "World Food Day", il Forum mondiale dell’alimentazione ospiterà una serie di eventi a Roma. Focus su "La trasformazione dei sistemi agroalimentari accelera l’azione per il clima". Parteciperanno circa 10 000 persone, tra cui esperti, agenti del cambiamento e leader, che, insieme, si confronteranno sulle criticità che affliggono i sistemi agroalimentari- Riunione informale ECOFIN a Lussemburgo. Partecipa il ministro Giorgetti- Bari - Ottava edizione del grande evento di cyber security del Sud Italia. Focus su prevenzione degli attacchi informatici, sicurezza dei dati e privacy online e ultime tecnologie e strategie di protezione della cyber security. Parteciperanno ospiti istituzionali, forze dell’ordine ed esperti del settore- Evento organizzato da Virgilio IR e dallo studio T.W.I.N. – The World Is Now, che si terrà a Milano, presso Palazzo Mezzanotte- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Con la Banca d’Italia a Cagliari per saperne di più su economia e finanza. Tema: Il polso dell'economia- I ministri UE dell'Energia cercheranno di concordare un orientamento generale su una proposta volta a modificare le norme sull'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE e Varie11:00 -- Sala Monumentale Presidenza del Consiglio - La conferenza stampa organizzata dal Dipartimento per l’informazione e l'editoria per presentare la campagna di comunicazione istituzionale contro la pirateria digitale è realizzata in collaborazione con AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Tra gli interventi, il presidente Agcom e il sottosegretario Barachini12:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge l'audizione del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli14:30 -- L'evento "Macro trends in financial markets" Fall Conference 2023 di ASSIOM FOREX, si svolge al Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano15:00 -- L'evento, che si svolge in forma digitale, “Women at the Top - Pre Summit 2023. Investire nelle donne promuovendo il talento e l’imprenditorialità”, del Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di Sky Tg24, sarà dedicato all’eccellenza femminile. Tra gli interventi, la Viceministro Bellucci e la Direttore Generale CERN, Fabiola Gianotti15:00 -- Nella seduta in Aula, informativa urgente del Governo con la partecipazione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in ordine all'eccezionale incremento del fenomeno migratorio, con particolare riguardo alla situazione presso l'isola di Lampedusa17:00 -- Roma - Visita alla "Casa dell’Amicizia" della comunità di Sant’Egidio del Presidente Mattarella sarà alla17:30 -- Il Vertice, in videoconferena, riunirà i leader dell'UE per discutere principalmente dell'attacco terroristico verso Israele- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo