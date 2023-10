Marchio Renault, vendite in aumento dell'11% nel terzo trimestre

gruppo automobilistico

(Teleborsa) - Lemondiali del(e non quindi dell'intero) hanno raggiunto le 356.747 unità neldel 2023, segnando un aumento dell'11% rispetto al terzo trimestre del 2022. Neidell'anno, Renault ha venduto un totale di 1.128.885 unità, in aumento dell'11% rispetto al 2022.Renault è ilnel 2023 con una crescita del 25% nel terzo trimestre e del 22% da inizio anno (726.938 vendite).La gamma di modelli deldi marca Renault continua a svolgere un ruolo sempre più importante nelle sue vendite complessive, mostrando una crescita notevole con un totale di 190.535 veicoli venduti, in aumento del 36%. Austral ha dato un contributo importante a questo successo, con 60.305 vendite nei primi 9 mesi del 2023, mentre Arkana è in costante progresso, con 59.542 vendite."Con unadel 2023, il marchio Renault conferma il successo dei lanci di nuovi modelli: Megane E-Tech elettrica, Nuova Espace e New Austral che conquista la prima posizione nel segmento C-SUV in Francia - ha commentato Fabrice Cambolive, CEO del marchio Renault - Non vediamo l'ora che vengano aperti gli ordini per la nuova Scenic E-Tech elettrica in Europa e per la nuova Kardian in America Latina".