Mediolanum e Azimut, BofA: trimestre più lento ma valutazioni interessanti

(Teleborsa) - Gli analisti dihannosu(target price rivisto a 10,80 euro per azione da 11,00 euro) e(target price rivisto a 25,00 euro da 25,50 euro)che saranno diffusi il 9 novembre. I nuovi prezzi obiettivi sono in linea con i tagli dell'EPS dell'1-2% a causa di mercati e flussi più deboli, ma entrambi i titoli presentano un rialzo interessante e una crescita organica superiore alla media, rispetto ai deflussi attesi per i gestori patrimoniali del Regno Unito che vengono scambiati a multipli più elevati.Anche dopo le nuove stime più basse, le azioni sono ancora su 7-8x PE 2024, con unodi circa il 30% rispetto alle loro medie, viene sottolineato in una nota.Bank of America si aspetta ostacoli sui flussi a breve termine dovuti alla stagionalità, all'incertezza del mercato e al collocamento del BTP Valore che ha raccolto 17 miliardi di euro a ottobre. Tuttavia, ritiene che entrambe le società abbiano meno probabilità di essere colpite rispetto ad altre banche/asset gatherer data la lorodi soluzioni finanziarie.Banca Mediolanum viene previsto unper il terzo trimestre di, in crescita del 5% su base trimestrale, grazie al margine di interesse netto (NII) più elevato, alle commissioni di gestione e ai costi stagionali più bassi. Invariata la stima NII per il 2023 a 751 milioni di euro (+85% su base annua), ma sbilanciata al 4° trimestre data la tempistica del re-pricing delle obbligazioni.Su Azimut viene previsto undel terzo trimestre di, poiché si prevede che le commissioni ricorrenti aumenteranno del 2% su base trimestrale a causa dell'aumento del patrimonio gestito. Gli afflussi riportati nel trimestre sono stati solidi, con più del 55% trainato dai mercati privati.