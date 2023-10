Nvidia in ribasso con paletti export USA

Nvidia

Nasdaq 100

chipmaker

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,51%.A pesare sulle azioni della società contribuiscono le nuove restrizioni statunitensi per limitare l’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati. Questi chip sono stati creati da Nvidia per l’esportazione in Cina dopo che l’amministrazione Biden ha introdotto le prime restrizioni lo scorso ottobre.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 451,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 431,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 418.