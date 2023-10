REF taglia stime su PIL Italia. Finanza pubblica si muove in "sentiero stretto"

(Teleborsa) -haper quest'anno e il prossimo, sottolineando che la finanza pubblica italiana torna a muoversi lungo un "sentiero stretto" per il fatto che nei prossimi anni la spesa pubblica sarà ampliata dal maggiore peso degli interessi e dall'aumento delle spese per investimenti. Secondo l'istituto previsore, l'economia italiana dovrebbe, rispetto alle previsioni dello scorso luglio rispettivamente a +1,1% e +0,8%, mentre per il 2025 la stima è confermata all'1,0%.Gli analisti hanno scritto che l'Italia, che sinora ha fatto meglio degli altri paesi in termini di crescita, si trova "". L'esaurimento delle spese del superbonus e delle misure contro il caro-energia garantisce un miglioramento dei saldi, ma non è detto che questo basti. In particolare, pesano sui conti l'aumento della spesa per interessi, la crescita degli investimenti legata al PNRR, la decelerazione delle entrate legata alla frenata dell'economia e la manovra della NADEF, di segno espansivo nel 2024, e con evoluzioni incerte di molte voci del bilancio dal 2025.Fra le note positive, REF Ricerche ricorda che va considerato chedell'area euro, un risultato ben diverso da quello che aveva caratterizzato le ultime crisi; a tale andamento si accosta una fase di crescita degli occupati, e un tasso di disoccupazione che è sceso molto; l'inflazione italiana è tutta legata all'energia, al netto di questa il differenziale rispetto agli altri paesi dell'area euro è stato ampiamente negativo; nel confronto europeo, inoltre, larivelando una tenuta della competitività di prezzo/costi; già nel 2023, con il rientro del costo dell'energia importata, l'Italia ha visto tornare in avanzo le proprie partite correnti.A fronte di tali andamenti, gli analisti evidenziano che ci sono anche aspetti meno positivi, che potrebbero condizionare gli scenari per i prossimi anni. Soprattutto, ilnel 2022, e con buona probabilità anche quest'anno, risulteràrispetto ai valori medi degli altri paesi dell'area euro. Questo risultato, in quanto deriva dalla decisione dell'Eurostat di riclassificare la competenza economica dei superbonus, anticipandola al momento in cui le famiglie ne traggono beneficio, rispetto agli anni successivi, in cui le casse dello Stato ne risentono, per effetto dell'utilizzo dei crediti d'imposta da parte dei soggetti ai quali sono stati ceduti.