Riforma Irpef e taglio del cuneo: l'impatto in busta paga

(Teleborsa) - I principali interventi sulla fiscalità varati dal governo con la manovra e i decreti legislativi che avviano la riforma fiscale avranno un impatto soprattutto per i percettori di redditi medio-bassi. Il provvedimento più corposo della legge di bilancio è ilche vale 10 miliardi, coperti interamente in deficit, ed estende a tutto il 2024 la misura già in vigore da luglio scorso: taglio di 6 punti per i redditi fino a 35mila euro e 7 per quelli fino a 25mila. Un intervento per dare "più soldi in busta paga ai redditi medio-bassi" sottolinea la, spiegando che la misura si traduce in un aumento mediamente di "circa 100 euro al mese per una platea circa 14 milioni di cittadini".All'intervento sul cuneo si aggiunge lcon l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, che modifica l'attuale sistema a 4 aliquote (fino a 15mila al 23%; tra 15 e 28mila al 25%; tra 28 e 50mila al 35% e oltre i 50mila euro al 43%).Nel 2024 le fasce di reddito saranno solo tre, con l'eliminazione dell'aliquota al 25% e l'accorpamento al 23% dei redditi fino a 28mila euro. Una modifica che coinvolge complessivamente oltre 24,9 milioni di contribuenti e costa oltre 4 miliardi.– secondo le– rafforzerà le buste paga dei lavoratori dipendenti fino 1.298 euro annui (per 27.500 euro lordi annui). Ma per concentrare il beneficio dell'Irpef sui redditi medio-bassi, il governo ha deciso di "sterilizzarlo" per i redditi più alti. Per chi dichiara più di 50mila euro, infatti, arriva unaUna decurtazione di 260 euro della detrazione spettante da applicare sugli sconti del 19%, sulle erogazioni liberali a favore delle Onlus, dei partiti e del Terzo settore oltre alle detrazioni sui premi per l'assicurazione sulle calamità. Il taglio non tocca però le spese sanitarie, precisa Palazzo Chigi.Secondo l'la riduzione delle Irpef porterà maggiori vantaggi a coloro che guadagnano 35mila euro all’anno. La combinazione del taglio del cuneo con la nuova Irpef produce un effetto migliorativo sulla busta paga mensile che varia da 67 euro per i redditi di 15 mila euro a 120 euro per i redditi di 35 mila per poi ridursi a 22 euro mensili circa per i redditi superiori a 35 mila euro che non beneficiano del taglio del cuneo fiscale."Noi dobbiamo salvaguardare le fasce medio-basse – ha spiegato il– e dal momento che per effetto del meccanismo della rimodulazione del primo scaglione ne avrebbero tratto vantaggio anche i soggetti con redditi superiori, è stato deciso di mettere un tetto alla detraibilità".Nel decreto legislativo che riforma l'Irpef arriva anche l': la soglia prevista per i redditi da lavoro dipendente viene innalzata fino a 8.500 euro. E quindi parificata a quella già in vigore a favore dei pensionati.Per gli autonomi, poi, arriva lo, con la possibilità di rateizzare il pagamento: la misura riguarda le partite Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro, che potranno pagare l'acconto entro il 16 gennaio, dilazionando il versamento in massimo 5 rate mensili.