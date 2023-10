Svas Biosana, Banca Profilo taglia target price e conferma Buy

Banca Profilo

Svas Biosana

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione da 17 euro) e il confermato il) su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2023.Gli analisti hanno perfezionato le stime di fatturato per riflettere, ma hanno mantenuto i ricavi totali pressoché invariati. Inoltre, hanno mantenuto la previsione sull'EBITDA FY23, ma hanno rivisto leggermente al ribasso gli anni futuri (-80 punti base in media) per riflettere ie solo parzialmente compensati dal minor costo del lavoro.Banca Profilo si aspetta unanel 2H23, ma prevede comunque un aumento del debito netto a 25,5 milioni di euro (dai precedenti 22,3 milioni di euro). Allo stesso modo, ha adottato un approccio più conservativo sui fabbisogni NWC per 24-26, che sono in media superiori del 9% rispetto alla stima precedente. Ciò, con FCF cumulativi 23-26 ora visti a 14 milioni di euro (rispetto al precedente 23-26 di 21,3 milioni di euro).Viene fatto notare che Svas Biosana è(4,7x) rispetto a titoli comparabili (12,3x), a causa della minore marginalità e della ridotta esposizione alla produzione di dispositivi medici avanzati.