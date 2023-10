Terna Ideas, selezionate le due startup Eoliann e Fast Computing

Terna

(Teleborsa) -sono le due startup scelte pernell’ambito della challenge "", lanciata a dicembre dello scorso anno per individuare soluzioni digitali a favore di una, costituita da circa" e` la prima call a essere stata avviata dalla societa` guidata dasulla piattaforma di open innovation "Terna Ideas" e ha visto la partecipazione di benIn particolare, le candidature hanno riguardato soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la manutenzione predittiva e il monitoraggio delle infrastrutture elettriche, con l’obiettivo di renderle ancor piu` sicure ed efficienti di fronte a eventi climatici sempre piu` estremi e frequenti.A seguito di un, durante il quale una selezione di dieci startup finaliste ha presentato i propri progetti, il team di innovazione di Terna e i loro colleghi delle linee di business interessate hanno identificato, dopo un’approfondita analisi,delle soluzioni innovative proposte. Gli spazi di innovazione di Terna hanno poi ospitato l’avvio dei lavori con le due startup per approfondire i casi d’uso, gli obiettivi, gli indicatori di performance e la durata dei progetti."Siamo molto soddisfatti della partecipazione e del grande entusiasmo con cui le startup hanno risposto a questa challenge, nata per individuare soluzioni ad alto profilo tecnologico che renderanno l'infrastruttura di trasmissione in alta tensione sempre piu` sicura, sostenibile e resiliente. Siamo convinti che l’innovazione sia uno dei principali abilitatori della transizione energetica e fare innovazione significhi interagire con le startup per introdurre strumenti e tecnologie nuove, determinanti per l’evoluzione del settore elettrico", ha commentato