TMP Group, Banca Profilo taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 16,5 euro) ilsu, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023, descritti come "deludenti" dagli analisti.Mentre i ricavi della società tendono a concentrarsi nel 2H, i ricavi del 1H23 sono stati solo il 37% rispetto alla stima FY23 (9 milioni di euro) di Banca Profilo, e 7 punti percentuali al di sotto del 1H22/FY22 (44%). L'EBITDA è stato pari a 0,7 milioni di euro, in calo del 3% su base annua, grazie all'(+27% su base annua), deie degli affitti (x3 rispetto al 1sem22). Il margine EBITDA è stato del 22% (-4 punti percentuali su base annua) e inferiore alla previsione di margine FY23E (35%).Dopo un 1sem23 deludente, Banca Profilo ha, prevedendo comunque che gli effetti della stagionalità giocheranno un ruolo nel 2H23 e stimando un fatturato del 2023 pari a 7,1 milioni di euro (-19% rispetto ai precedenti 8,8 milioni di euro). Inoltre, si aspetta che il nuovo accordo con Events Zone in Arabia Saudita svolga un ruolo consistente nella crescita del 2024, quindi, mentre taglia le stime 2024 del 20% a 9,4 milioni di euro e 2025 del 25% a 11,3 milioni di euro, implicano comunque un aumento su base annua.In linea con la contrazione dei margini nel 1sem23 rispetto al 1sem22, Banca Profilo ha ridotto la stima sul margine EBITDA 23-25 di 3 punti percentuali in media, poiché la forte crescita dei ricavi potrebbe esercitare