UK, retribuzioni in netta crescita ad agosto

(Teleborsa) - La(esclusi i bonus) nel Regno Unito è stata del 7,8% nel periodo giugno-agosto 2023, simile ai periodi recenti e uno dei tassi di crescita annuale più alti da quando sono iniziate le serie storiche nel 2001, secondo i dati pubblicati questa mattina dall'Office for National Statistics (ONS).La crescita annua dellaè stata dell’8,1% da giugno ad agosto 2023; questo tasso di crescita totale è influenzato dai pagamenti una tantum del SSN e del servizio civile effettuati nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023.La crescita annuale(aggiustata per l'inflazione) per la retribuzione totale è aumentata dell'1,3% su base annua da giugno ad agosto 2023, mentre quella della retribuzione regolare è aumentata dell'1,1% su base annua.Il settoree dei servizi alle imprese ha registrato il tasso di crescita regolare annuo più elevato, pari al 9,6%, seguito dal settoreall’8,0%; si tratta di uno dei tassi di crescita regolari annuali più elevati per il settore manifatturiero da quando sono iniziati record comparabili nel 2001, sottolinea l'ONS.