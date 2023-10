USA, NAHB: sentiment costruttori si deteriora a ottobre

(Teleborsa) -, sintetizzata dall'indice NAHB. A ottobre il dato si è attestato a 40 punti, rispetto ai 44 punti del mese precedente e atteso dal consensus.Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali scende di 4 punto a quota 46, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è sceso di 5 punti a 44 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è calato di 4 punti a quota 26.L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."I costruttori hanno segnalato livelli più bassi di presenza di acquirenti, poiché alcuni di essi, in particolare quelli più giovani, sono esclusi dal mercato a causa dei tassi di interesse più elevati", ha affermato Alicia Huey, presidente della NAHB, costruttrice e sviluppatrice di case su misura di Birmingham, Ala. I tassi stanno anche aumentando il costo e la disponibilità dello sviluppo edilizio e dei prestiti per la costruzione, il che danneggia l’offerta e contribuisce a ridurre l’accessibilità degli alloggi”.“La crisi dell’accessibilità economica degli alloggi può essere risolta solo aggiungendo ulteriore offerta raggiungibile e conveniente”, ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB. “L’incremento della produzione immobiliare aiuterebbe a ridurre la componente dell’inflazione degli alloggi che è stata responsabile di oltre la metà dell’aumento complessivo dell’indice dei prezzi al consumo a settembre e aiuterebbe lo scopo della Fed di riportare l’inflazione al 2%. Tuttavia, l’incertezza riguardo alla politica monetaria sta contribuendo alle sfide di accessibilità nel mercato”.