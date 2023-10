Yellen: riforma del Patto Ue aiuti con investimenti per la crescita

(Teleborsa) - L’intesa sul nuovo Patto di Stabilità è ancora lontana. "Mi rendo conto che ci saranno altre decisioni da prendere nei prossimi mesi per sostenere la ripresa dell'Europa, compreso il lavoro in corso sulla. Spero che l'accordo finale, incentivando adeguatamente livelli di debito sostenibili, consenta anche di perseguire di nuovo la". Lo ha detto, la segretaria al Tesoro Usa, nel suo intervento durante il dialogo economico transatlantico che precede la riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo.E poi, c'è chi, come la ministra delle Finanze spagnola,, confida nel raggiungimento di un a. "Si tratta - ha spiegato - di un negoziato complesso, questioni su cui esistonoe ciò che stiamo facendo come presidenza spagnola è promuovere questo lavoro. Siamo molto avanzati a livello tecnico, continueremo il lavoro".Il suo collega tedesco,, interrogato a sua volta sulla riforma del Patto di stabilità, ha osservato che le condizioni economiche "sono cambiate completamente", per cui "dovremmo mostrare". Il ministor tedesco ha aggiunto che non si esclude la possibilità di trovare un, "ma per la credibilità degli Stati membri e dell'unione monetaria in particolare, sarebbe peggio se avessero regole fiscali che non portano a un calo del debito e del deficit"."Leper l'ulteriore sviluppo del Patto di stabilità e crescita, alla fine del 2023 rispetto all'inizio del processo, e quindi la proposta originaria della Commissione europea deve includere le mutate. Gli esperti internazionali" del- ha ribadito Lindner - "ci consigliano die ridurre i livelli di debito in modo più rapido e sostenibile in modo da poteranche noi".