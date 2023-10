Accordo Commercialisti, Intesa Sanpaolo: Sensibilizzare verso il processo di transizione energetica, sostenibile e digitale

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Sensibilizzare le imprese italiane verso il, illustrando loro i vantaggi e le opportunità messe a disposizione dal PNRR e da ulteriori iniziative pubbliche di sostegno all’innovazione digitale a supporto della transizione verde nel sistema produttivo". È questa una delle principali finalità dell’accordo di collaborazione siglato oggi a margine delin corso di svolgimento a Torino dal Consiglio nazionale dei Commercialisti ed Intesa Sanpaolo. L’accordo individua prodotti e servizi dedicati che la banca metterà a disposizione dei commercialisti e iniziative condivise per favorire i processi di trasformazione in chiave sostenibile e digitale delle imprese italiane. In particolare, i professionisti iscritti all’albo avranno l’opportunità di migliorare la gestione operativa, finanziare i programmi di crescita e digitalizzare la propria attività professionale in cinque ambiti operativi:Le iniziative condivise finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese in chiave sostenibile e digitale prevedono l’intervento su diversi temi strategici:Nell’ambito della sostenibilità, verrà messo a disposizione dall’istituto bancario il "", uno strumento attraverso il quale ciascuna impresa potrà aumentare la consapevolezza del proprio profilo ESG; comprendere le leve d’azione prioritarie per migliorarlo, grazie ad un report di posizionamento personalizzato; valorizzare gli impegni assunti in materia di sostenibilità; comunicare i risultati raggiunti agli stakeholder di mercato. Inoltre, per promuovere il confronto tra le aziende sui temi ESG, è stato avviato nelle principali città italiane il "" in collaborazione con le Istituzioni territoriali. Si tratta di un progetto che, grazie ad eventi sul territorio e da remoto, ha l’obiettivo di accompagnare le imprese in un percorso di transizione, partendo dalla consapevolezza del profilo di sostenibilità e del contesto di mercato fino a definire un piano di miglioramento volto a generare vantaggi competitivi e sostenere una crescita di lungo periodo."Il Consiglio nazionale è consapevole dei profondi cambiamenti che stanno interessando il mondo imprenditoriale, delle nuove opportunità e delle sfide che i temi della sostenibilità e della digitalizzazione stanno imprimendo al modo di fare impresa. Per questo motivo, condividiamo con Intesa Sanpaolo l’importanza disensibilizzare le imprese verso il processo di transizione energetica, sostenibile e digitale in considerazione dell’importanza strategica che esso riveste per l’intero sistema imprenditoriale nazionale, all’interno del quale diventa strategico il ruolo del commercialista per la crescita ed il rafforzamento dell’intera economia e per il contributo trasversale fornito alle imprese, alle persone e alle famiglie", ha dichiaratopresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti."Grazie a questo accordo,vuole essere a fianco dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornendo supporto creditizio ed offrendo prodotti e servizi bancari per facilitare lo sviluppo e la crescita del mondo delle professioni. Una collaborazione che si muove anche a supporto delle imprese, per le quali il ruolo del commercialista evolve sempre di più come consulente nell’affrontare i cambiamenti di modelli di business, nel rispetto delle regole europee in materia di sostenibilità, transizione energetica e digitale. La partnership siglata corrisponde alla comune volontà di accompagnare questi processi di sviluppo, favorendo la crescente consapevolezza delle imprese sull’importanza di una efficace misurazione e rendicontazione degli interventi in ambito di sostenibilità, anche nell’ottica di facilitarne l’accesso al credito", commenta, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.