Ambromobiliare, assemblea straordinaria e portatori warrant non raggiungono quorum

Ambromobiliare

(Teleborsa) -, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che l'odierna"Ambromobiliare 2020-2023". Anche l'assemblea straordinaria degli azionisti non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto.Le due suddette assemblee restano pertanto convocata per giovedì 19 ottobre 2023, in