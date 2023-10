ASML prevede fatturato piatto nel 2024 con domanda incerta

ASML

(Teleborsa) -, colosso olandese dei semiconduttori, ha chiuso il terzo trimestre del 2023 conpari a 6,7 miliardi di euro (vs 6,9 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023),del 51,9% (vs 51,3% tre mesi fa) e undi 1,89 miliardi di euro (vs 1,94 miliardi di euro nel secondo trimestre 2023).sono stati pari a 2,6 miliardi di euro nel terzo trimestre 2023, di cui 0,5 miliardi di euro sono EUV."L'industria dei semiconduttori sta attualmente attraversando la parte inferiore del ciclo e i nostri clienti si aspettano che il punto di flesso sia visibile entro la fine di quest'anno - ha affermato il- Inel settore. Ci aspettiamo quindi il 2024 sarà un anno di transizione. Sulla base della nostra prospettiva attuale, adottiamo una visione più conservativa e prevediamo un fatturato simile al 2023. Ma consideriamo anche il 2024 come un anno importante per prepararci alla crescita significativa che prevediamo per il 2025"."Prevediamo per ilun fatturato netto compreso tra 6,7 e 7,1 miliardi di euro, con un margine lordo compreso tra il 50% e il 51% - ha aggiunto - ASML prevede costi di ricerca e sviluppo di circa 1.030 milioni di euro e costi SG&A di circa 285 milioni di euro. ASML conferma le sue aspettative per forte crescita per il, con un aumento delle vendite nette verso il 30% e un leggero miglioramento del margine lordo, rispetto al 2022".