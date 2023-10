Assilea, Salone del Leasing Milano: crescita complessiva di 25,1 miliardi di euro

(Teleborsa) -prosegue la crescita delsullo stesso periodo del 2022), con uno stipulato che ammonta complessivamente a. Cresce l’Auto (+34%), mentre lo Strumentale risente delle politiche monetarie restrittive (-13,5%). Sonoche hanno stipulato contratti di leasing nel 2022.Questi i dati emersi in occasione della sesta edizione di, il tradizionale appuntamento nazionale dell’industria italiana del leasing che prenderà il via il 25 ottobre 2023 alle ore 10.00, con l’intervista del Presidente di Assilea,, al Presidente di ABI,, e il successivo confronto dal titolo "Sfide e prospettive per l’economia italiana, le imprese e il leasing"., presso Palazzo Emilio Turati, il, quest’anno incentrato sulle sfide e le prospettive del futuro per l’economia italiana, i cambiamenti in atto e le opportunità di investimento e crescita, il ruolo del leasing per il sostegno alle imprese, con un nuovo format che accresce le opportunità di networking per le imprese. Le due giornate vedranno alternarsi sul palco relatori di prestigio del mondo istituzionale, associativo e del sistema delle imprese, che si confronteranno in 5 tavole rotonde sui temi dell’economia reale, l’accesso al credito e i connessi nuovi scenari normativi determinati da Basilea 3+, il ruolo del leasing come abilitatore del PNRR, le politiche di sostegno agli investimenti sostenibili, la promozione della cultura dello strumento leasing anche presso il decisore pubblico.Tra gli altri, interverrannoVice Presidente e Direttore Fondazione Edison,Vice Presidente Confindustria,Presidente Confartigianato impreseVice Direttore Generale ABI,Vice Capo Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d’Italia, in rappresentanza delle autorità europeePresidente della Commissione ECON all’Europarlamento, eEuroparlamentare."Il leasing in Italia conferma, anche nel 2023, il fondamentale ruolo di sostegno dell’attività economica e in particolare agli investimenti fissi della spina dorsale del Paese, rappresentata dal mondo del lavoro, artigiani, PMI e professioni, che contribuisce al 70% della ricchezza prodotta", sottolinea il Presidente di Assilea,"Imprese e lavoratori autonomi sanno che potranno sempre contare su questo strumento finanziario, unico per le sue precipue caratteristiche, e sul costante impegno di Assilea a essere al loro fianco in un percorso di crescita sempre più sostenibile"."Assilea pone infatti la crescita dell’Italia al centro del dialogo e del confronto con il governo, mentre a livello europeo lavora insieme ad ABI alla cruciale proposta legislativa di revisione dei criteri di Basilea3+ per ottenere un minor ‘assorbimento patrimoniale’ degli investimenti produttivi in leasing e, quindi, favorire l’accesso al credito proprio delle PMI",