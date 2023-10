Attacco ospedale Gaza: condanna unanime, da Guterres a Biden e Macron

(Teleborsa) -dopo che nella giornata di ieri è stato colpito l'ospedale battista al-Ahli Arabi a Gaza, provocando centinaia di morti, circa 500, e un numero imprecisato di feriti. L 'esplosione è avvenuta attorno alle 19 locali.Il capo delle Nazioni Unite si è detto "dall'attacco nell'ospedale di Gaza. Il segretario generale delle Nazioni Unite,ha dichiarato su X di essere inorridito dalla morte di centinaia di persone nell'attacco in un ospedale di Gaza, mentre Israele e i palestinesi si sono rimpallati la colpa di esserne stati i responsabili. "Gli ospedali e il personale medico sono protetti dalla legge internazionale umanitaria", ha scritto.Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, - in viaggio verso Israele - ha dichiarato di esserdall'esplosione all'ospedale di Al-Ahli di Gaza, in cui almeno 500 persone sono state uccise. Biden - in una dichiarazione rilasciata ufficialmente a bordo dell'Air Force One - ha detto di aver parlato con il re Abdullah II di Giordania e con il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu, aggiungendo di aver "incitato il team di sicurezza nazionale a continuare a raccogliere informazioni su cosa sia accaduto esattamente. Gli Stati Uniti sono inequivocabilmente per la protezione della vita civile durante il conflitto. E piangiamo i pazienti, il personale medico e altri innocenti uccisi o feriti in questa tragedia""Laha scritto il presidente Emmanuel Macron n un post sulla piattaforma di social media X (l'ex Twitter). "La Francia condanna l'attacco all'ospedale arabo di al-Ahli di Gaza, che ha prodotto cosi' tante vittime palestinesi. I nostri pensieri sono con loro. Tutta la luce deve essere fatta sulle circostanze", ha detto il presidente francesFerma condanna anche da