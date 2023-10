Banche, Visco: nonostante quadro economico difficile "indicatori soddisfacenti"

(Teleborsa) -Lo ha affermato ilel suo intervento al Comitato esecutivo dell'ABI, in chiaro riferimento ql quadro globale ma aggiungendo che guardando al sistema creditizio ". "Non è prevedibile un ritorno al rischio che abbiamo corso una decina di anni fa, ma bisogna fare attenzione, fare riserve e accantonamenti.Il Governatore ha anche detto di vedereti. Non ci sono solo i rischi sul clima e dalla tecnologia, ma anche quelli della geopolitica, su cui bisogna lavorare insieme".La situazione "che abbiamo oggi di fronte" nel comparto bancario italiano, rispetto alla crisi del 2008 seguita dalla crisi dei debiti nell'area euro "è molto diversa", ha detto Visco spiegando che, la risposta delle banche alla pandemia è stata molto positiva, sicuramente anche per il sostegno pubblico ma non è mai mancato il credito. Non abbiamo risentito in particolare delle tensioni connesse con i dissesti gravi, non solo delle lontane Americhe, ma anche della vicina Svizzera. Tutto sommato - ha detto Visco - gli indicatori di bilancio si collocano sui valori soddisfacenti, nonostante una situazione economica che non è delle migliori"Quanto all' Italia gli indicatori di bilancio delle banche sono ae "non è prevedibile un ritorno al rischio che abbiamo corso una decina di anni. Ma bisogna fare attenzione, fare accantonamenti e vi sono ancora in varie parti del settore bancario situazioni di debolezza e vulnerabilità, in particolare nelle banche meno significative, su cui noi lavoriamo con attenzione e di cui discutiamo con le autorità di governo"."Oggi è un giorno rilevante" per l'euro digitale "ma lo vedrete", ha detto Visco, senza aggiungere ulteriori dettagli sul tema, nelle sue risposte al termine del suo intervento al Comitato esecutivo dell'Abi. Oggi è calendarizzato un Consiglio direttivo Bce non monetario, in modalità virtuali. L'istituzione ha da mesi anticipato che in questo mese di ottobre avrebbe deciso se lanciare una nuova fase sul piano per l'euro digitale, dopo il completamento di quella di indagine. Visco, come tutti i governatori di banche centrali