CDP, MCC e Equita supportano le aziende tecnologiche con il Basket Bond Tech

(Teleborsa) -danno il via al programma di finanziamento denominatodedicato a società appartenenti al settore del digitale e impegnato in progetti di innovazione tecnologica.Il piano ha l’obiettivo diuno strumento alternativo al canale creditizio tradizionale per il, anche per linee esterne, e rafforzarne la competitività in Italia e all’estero.E' previsto che le, sottoscritti da una societàfinanziata a sua volta attraverso(asset backed securities) sottoscritti con quote paritetiche. I minibond sono emessi su base unsecured e possono avere una durata fino a sei anni e prevedono un rimborso del capitale a rate costanti.al Programma sono, due eccellenze nel panorama italiano dell’innovazione digitale:, Società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan specializzata nel processo di trasformazione digitale di imprese e pA, ha emesso un, finalizzato a sostenere la crescita anche per linee esterne., Società Benefit attiva nel settore della tecnologia, marketing e creatività, ha invece emesso un, i cui proventi sono destinati a supportare il piano di investimenti previsto dal business plan.Ilè pensato comeper accompagnare le aziende nell’accesso al mercato di capitali, garantendo alle società emittenti visibilità, opportunità di crescita e di networking, e accrescendone la reputazione e la cultura finanziaria.L’iniziativa è promossa da– con il– e proseguirà con nuove emissioni di minibond da parte di altre aziende aderenti, fino al raggiungimento di un