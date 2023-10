Cofle, Banca Profilo riduce target price e conferma Buy

Banca Profilo

Cofle

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 15,1 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il primo semestre 2023, con una crescita dei ricavi trainata dagli OEM e i tassi di iperinflazione della Turchia che continuano ad affliggere l'utile netto.Gli analisti hanno2023-25 e aggiunto previsioni per il 2026. In media, hadi 2,4 punti percentuali per riflettere la contrazione osservata nel 1sem23. Negli ultimi due semestri, l'utile netto è stato influenzato dagli oneri di iperinflazione in relazione alla Turchia, calcolati sul tasso di cambio di fine periodo e sull'IPC turco. Considerato che le previsioni di consenso sull'IPC turco indicano un aumento del 54,4% su base annua nel 2023, il broker ha incluso un effetto netto dei guadagni forex e degli oneri di iperinflazione di -0,5 milioni di euro nel 2023.A causa della complessità del trattamento contabile e della intrinseca maggiore incertezza macroeconomica, lasu questi costi rimane "".Prendendo in considerazione le previsioni EBITDA inferiori e i costi di iperinflazione, in media Banca Profilo hadi 4,4 punti percentuali nel periodo 2023-25.