Credem Euromobiliare Private Banking sostiene l’arte cinematografica

(Teleborsa) -, banca delspecializzata nella gestione dei grandi patrimoni guidata dal Direttore Generale Matteo Benetti e presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha sostenuto la realizzazione del documentario “”, diretto dal regista, da un’idea di, che sarà proiettato domani giovedì 18 ottobre nell’ambito della diciottesima edizione dellaed in occasione del centenario dalla nascita del maestro Franco Zeffirelli.Per Credem Euromobiliare Private Banking l’obiettivo di tale iniziativa è ribadire il proprio sostegno all’arte ed allae contribuire alla realizzazione di iniziative che possano valorizzare tali attività presso il pubblico.Più in dettaglio il, realizzato dasrl in collaborazione cone con il patrocinio di, rappresenta un racconto che per la prima volta mette in luce l'arte e la curiosità di Franco Zeffirelli come acuto esploratore e interprete del contemporaneo: un viaggio nel tempo tra Roma, Londra, Atene, Firenze e Los Angeles. Realizzato con documentazioni inedite in cui il Maestro dirige cantanti, mimi e acrobati, foto e bozzetti di repertorio e testimonianze originali di collaboratori e artisti del Maestro, tra cui Plácido Domingo, Cecilia Gasdia, Daniel Oren, Leo Nucci, Luca Salsi, Alessio Vlad, Marco Gandini, Francesco Giambrone e Raimonda Gaetani.“Aver contribuito alla realizzazione di quest’opera di rilievo, che rientra nell’ambito di una manifestazione importante come la Festa del Cinema di Roma, ci rende molto orgogliosi. La scelta di sostenere e contribuire a progetti culturali come il film del regista Edoardo Zucchetti abbraccia un obiettivo più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale, vera ricchezza del nostro Paese”, ha dichiarato, Presidente di Credem Euromobiliare Private Banking. “Siamo convinti che il ruolo di una realtà come la nostra vada al di là della gestione dei patrimoni dei nostri clienti ma debba comprendere l’impegno per il benessere della collettività in un’ottica di arricchimento del singolo e della società nella sua interezza attraverso la cultura e l’arte in tutte le loro manifestazioni”, ha concluso Zanon di Valgiurata.