Da multinazionali a colf e badanti: Governo prepara la stretta

(Teleborsa) -via libera dal Il Consiglio dei ministri, in esame preliminare, al decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia dicheintroduce norme volte al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, per garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax). Dal 1 gennaio entrerà in vigore la global minimumper i gruppi multinazionali con fatturato annuo superiore aIn particolare, nelle intenzioni del Governo Meloni, questa tassa – che, come detto, entrerà in vigore nel 2024 – servirà a "raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle, è in arrivo anche lache, pur essendo in regola con i contributi versati dal datore di loro, non si dichiarano e non versano imposte.In questo caso, lo schema messo in campo prevede di passaredei dati disponibili sia nell’anagrafe tributaria sia nella banca dati dell’Inps che raccoglie online contratti di assunzione e contributi versati dalla famiglia dove colf o badanti prestano lavoro così da portare alla