EdiliziAcrobatica pubblica il secondo Bilancio di Sostenibilità

(Teleborsa) -società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, ha pubblicato il suo, che fa seguito a quello pubblicato lo scorso anno, e che evidenzia come il percorso intrapreso al fine di ridurre l’impatto ambientale e assumersi una forte responsabilità sociale sia quello giusto.Per quanto concerne le, il Gruppo ha fortemente migliorato il proprio Rating Sustainalytics, portandolo a 11.8 (-7.4 punti rispetto al precedente rating pari a 19.2).Il Gruppo, che opera in un settore prevalentemente maschile, ha inoltre puntato ad equilibrare la presenza di uomini e donne all’interno del proprio management; la direzione centrale di Genova, dove ha sede l’headquarter del Gruppo, è per altro composta per oltre il 40% di donne. Laè per il Gruppo, guidato da una donna, Anna Marras, un tema centrale, e già dal 2021 sono state inserite le prime muratrici acrobatiche, mentre al contempo si sono portate avanti iniziative volte a ridurre il gender pay gap. L’azienda è inoltre rappresentata da 32 nazionalità; questi dati sottolineano l’attenzione del Gruppo a tematiche di diversity and inclusion.: “Crediamo che il ruolo dell’imprenditore sia innanzitutto un ruolo di responsabilità. Questo significa che ogni imprenditore dovrebbe garantire, attraverso il lavoro della sua azienda, un futuro migliore. Questo si traduce, appunto, in un’, inteso come organismo complesso in cui natura ed esseri umani convivono in un perfetto equilibrio. Tuttavia, l’evidenza dei fatti, ci mostra come spesso ci si dimentichi di come ognuno di noi possa fare la propria parte, in qualunque ruolo ricopra nella vita personale e professionale. Ogni Acrobatico, invece, sa che la sua parte è fondamentale permigliorare il pianeta, per non impoverirlo, ma anzi tutelarlo. Allo stesso modo ogni Acrobatico viene sostenuto e formato affinché la consapevolezza della sua responsabilità verso le persone non venga mai meno. Perché, se è vero che la nostra missione è trasformare la cultura dell’edilizia nel mondo, la responsabilità di questa trasformazione è di ognuno in noi”.: “Siamo davvero soddisfatti di essere arrivati alla seconda edizione del bilancio di sostenibilità, che racconta come questo Gruppo stia perfettamente integrando la sostenibilità all’interno del proprio business, gettando le basi per un importante cambiamento in cui siamo immersi e siamo chiamati ad essere fautori, e chei, e una fonte di ispirazione per le persone e tutti i nostri stakeholder”