Enel lancia la campagna "Tutto Enel, è Formidabile"

Enel

(Teleborsa) -, per presentare la gamma di offerte dedicata alle famiglie, in grado di semplificare la vita delle persone con nuove soluzioni efficienti, sostenibili e pensate per le differenti esigenze di consumo.Lo spot TV, accompagnato dalla celebre canzone, presenta un portafoglio di soluzioni energetiche per la casa, evidenziando i vantaggi legati alle offerte e raccontando i benefici su cui poter contare grazie ad un unico partner per l'energia, la mobilità elettrica, l'efficienza energetica e la fibra ultraveloce.Sono previste tre offerte:che include luce, Waybox (ricarica dell’auto) e fino a 10.000 km gratis;che offre un pannello dual fotovoltaico 3kW a partire da 65 euro al mese per 120 mesi cui si aggiunge l'offerta Formidabile Luce che garatisce un bonus annuo in bolletta di 100 euro per 2 anni;che comprende luce, gas e fibra, con un bonus annuo in bolletta fino a 400 euro per 2 anni.Il concept creativo della campagna mostra un contesto di vita in cui tre famiglie utilizzano i prodotti e i servizi di Enel: dall’energia alla connessione ultraveloce, ai pannelli fotovoltaici, alle stazioni di ricarica domestica. Un tecnico Enel rappresenta l'elemento di raccordo e un esempio concreto della vicinanza di Enel ai clienti.