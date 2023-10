Eventi e scadenze del 18 ottobre 2023

Lunedì 16/10/2023

Martedì 17/10/2023

Mercoledì 18/10/2023

(Teleborsa) -- Sede generale della FAO - In concomitanza con le celebrazioni del "World Food Day", il Forum mondiale dell’alimentazione ospiterà una serie di eventi a Roma. Focus su "La trasformazione dei sistemi agroalimentari accelera l’azione per il clima". Parteciperanno circa 10 000 persone, tra cui esperti, agenti del cambiamento e leader, che, insieme, si confronteranno sulle criticità che affliggono i sistemi agroalimentari- Evento organizzato da Virgilio IR e dallo studio T.W.I.N. – The World Is Now, che si terrà a Milano, presso Palazzo Mezzanotte- Con la Banca d’Italia a Cagliari per saperne di più su economia e finanza. Tema: Il polso dell'economia- Appuntamento dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup- 12a edizione dell'appuntamento che valorizza l'eccellenza delle realtà italiane nel settore agroalimentare ed eno-gastronomico. Il seminario, organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Roma "Tor Vergata", si svolge presso Fiera Roma, nell'ambito di "Welfair"- Discorso di apertura in videoconferenza di Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, alla conferenza DGINS 2023 su "Official statistics in the emerging data ecosystems: opportunities and challenges in the context of climate change and energy crises"- Beige Book- Torino - Il Congresso Nazionale “Lavoriamo insieme per il nostro futuro”, organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l’Ordine territoriale di Torino. Focus su sostenibilità, fisco, IA, PNRR, internazionalizzazione e Cybersicurezza. Attesi oltre 1.600 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, i ministri Calderone, Fitto, Pichetto Fratin, Urso e il viceministro Leo09:00 -- Bologna - Meeting organizzato da Green Arrow Capital con Antares e con il patrocinio del MEF e l’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna. Parteciperanno rappresentanti istituzionali e del mondo finanziario per un confronto sugli strumenti per accelerare il rilancio del Paese. Tra gli interventi, i founder e CEO di Green Arrow Capital e di Antares e il Sottosegretario Freni10:00 -- Al Comitato esecutivo, partecipap Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia11:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2023. Parteciperà anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana11:00 -- Spese per i consumi delle famiglie - Anno 202211:30 -- Milano - Conferenza stampa di presentazione del prossimo Salone del Leasing, l'importante appuntamento nazionale di riferimento per l'industria italiana del Leasing, che mette al centro del dibattito le imprese e alcuni tra i temi più strategici per la crescita economica del Paese.14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio14:00 -- Palazzo San Macuto - lLa Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara15:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione del volume "Jole Santelli. Discorsi politici e parlamentari"- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo