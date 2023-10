Extraprofitti bancari: la manovra italiana a confronto con quella degli altri Paesi europei

(Teleborsa) - "Il tema è all'ordine del giorno, perché se n’è discusso per mesi. Ma sono pochissimi coloro che hanno evidenziato come ltra banche che assolvono alla funzione sociale che dovrebbe essere propria della finanza e quelle che invece sono troppo focalizzate su attività di investment banking, speculative e spesso rischiose per la tenuta del sistema finanziario globale e, dunque, per quelle stesse economie reali.", dichiara, direttore diArgomento, questo, che aprirà anche, il primo festival sulla finanza etica in Italia che si svolgerà a Modena dal 20 al 22 ottobre e che vedrà anche la partecipazione didi Banca Etica,di BPER BeneComune edi EmilBanca.Sono moltigli introiti straordinari che gli istituti di credito hanno potuto incassare grazie al rialzo dei tassi d’interesse da parte della Banca centrale europea. Dopo la Spagna, che in Europa è stata la prima a introdurre una tassa sugli extraprofitti, chiedendo alle banche di fare la loro parte, l’esecutivo italiano ha deciso di intervenire e così anche i governi di Belgio, Irlanda e Paesi Bassi.Dopo il parere negativo della Bce sulla prima versione del progetto del governo Meloni in merito agli extraprofitti delle banche, il governo italiano ha rivisto alcuni punti della misura. In particolare, sul prelievo e sulla base imponibile."Il prelievo andrebbe a incidere sul periodo di due anni compreso tra il 2021 e il 2023 e il tetto massimo dell’imposta passerebbe dallo 0,1 allo 0,26%. In compenso, non sarebbe più calcolata sul totale dell’attivo, ma solo sulla porzione complessiva esposta a rischi, escludendo così i titoli di Stato. Inoltre, alle banche potrebbe essere concessa una scelta: pagare la tassa oppure aumentare le loro riserve di capitale. Queste ultime, però, non sarebbero distribuibili in termini di utili", sostiene Barolini, ."Nonostante i cambiamenti apportati,, anziché concentrarsi su quelle speculative con minore ricaduta positiva sull'economia. E non si parla di possibili alternative, come una riforma e un ampliamento a livello europeo della tassa sulle transazioni finanziarie, che consentirebbe non soltanto di colpire chi all’economia reale fa male ma garantirebbe entrate potenzialmente ben superiori", conclude il direttore di Valori.it.Secondo il ministro delle finanze,"le banche devono apportare il loro contributo in un contesto difficile dal punto di vista delle finanze pubbliche".però, non si tratta di un prelievo che stravolgerà il bilancio di Bruxelles: si prevedono infatti entrate soltanto per 150 milioni di euro. La tassa sarà progressiva. "A pagare di più saranno gli istituti che hanno le quote più alte di depositi", ha detto il ministro. "È inoltre - continua e conclude Barolini - un provvedimento strutturale, non una tantum, come la tassa italiana sugli extraprofitti bancari. A pagare la quota più alta dovrebbe essere BNP Paribas Fortus, che secondo i calcoli della Ieseg School of Management, potrebbe versare circa 40 milioni di euro. Al secondo posto KBC Belgique, con 30 milioni, quindi ING Belgique con 22,4 milioni".Il governo irlandese ha adottato un altro criterio:. AIB, Bank of Ireland e Permanent TSB. In questo modo si prevede che la tassa potrà garantire un flusso di introiti pari a 200 milioni di euro.A fine settembre, i deputati hanno approvato una proposta che punta a imporreda parte delle banche. In questo caso. Il governo dei Paesi Bassi vuole utilizzare questi capitali per finanziare una crescita dei salari e aiutare i cittadini contro l’inflazione.