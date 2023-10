Future USA anticipano partenza al ribasso Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono in calo i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire una partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora.Gli occhi degli investitori restano puntati sul conflitto in Israele, nel giorno della visita del presidente americano, Joe Biden, mentre restano i timori per il proseguimento della stretta monetaria, dopo i dati sulle vendite al dettaglio oltreoceano. Attesa nuove indicazioni in serata dalla pubblicazione del Beige Book.Il contratto sul Dow30 cede lo 0,22%, mentre quello sullo S&P500 scivola dello 0,46% ed il derivato sul Nasdaq 100 arretra dello 0,67%.