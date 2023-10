Gruppo FS: alla Youth4Climate l'impegno a diventare Carbon Neutral entro il 2040

(Teleborsa) - "La sfida globale ai cambiamenti climatici parte dalle nuove generazioni, dal loro impegno, dalle loro idee e dalle loro soluzioni". È l’obiettivo di, iniziativa globale organizzata aco-guidata dall’Italia e dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), che sul tema dell’ambiente e della lotta al climate change ha deciso di coinvolgere i più giovani in una vera e propria di "battaglia di idee" e soluzioni. Il tutto incoraggiando un fitto dialogo tra pubblico e privato, tra istituzioni e imprese. Come si legge su FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, tra queste ultime(dieci anni prima di quanto richiesto dall’UE), promuovendo la mobilità sostenibile e collettiva. Non a caso il titolo di questa edizione di Youth4Climate è "", soluzioni brillanti per un futuro più sostenibile in quattro specifiche aree: educazione climatica, energia, alimentazione e agricoltura e sostenibilità urbana.Da Palazzo Rospigliosi a Roma si è aperta, dunque, una finestra con vista COP 28, la Conferenza Generale sul Clima in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Intanto peròNella loro valigia tante idee e soluzioni concrete e strategiche per proiettarci in un futuro più sicuro e più a misura di Pianeta. Solo alcuni tra questi progetti, nell’ambito di una giornata a cui parteciperanno anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e quell’dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e per il Gruppo FS Adriano Mureddu, Chief Human Resources Officer. Una cerimonia al termine di una tre giorni che rappresenta un vero e proprio laboratorio di idee, un pensatoio, un’area di scambio e dialogo di proposte, soluzioni e best practice.E tra i soggetti coinvolti in questa osmosi di idee e progetti concreti c’è stato anche il, che il 18 ottobre nel panel "Private sector Engagement" a Palazzo Rospigliosi ha potuto raccontare con le altre aziendeIn particolare, a illustrare la missione di Ferrovie dello Stato nel campo della lotta ai cambiamenti climatici e a rispondere alle domande dei giovani partecipanti è intervenuto, responsabile Sostenibilità di Gruppo che ha evidenziato l’impegno di FS nel promuovere la mobilità collettiva, in particolar modo quella ferroviaria, che vede nel treno il mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza. Passeggeri, ma anche merci, visto che l’obiettivo di FS è raddoppiare la quota di merci che viaggiano sui treni entro dieci anni, per ridurre il traffico sulle strade ormai congestionate. "Il tutto – ha sottolineato Radice – ci porterà a raggiungereil primo step è dimezzare, entro il 2030, le emissioni dirette e indirette e ridurre del 30% quelle della catena del valore puntando all'azzeramento delle emissioni dieci anni prima rispetto al target previsto dall’UE".Un impegno concreto che si può raggiungere solo investendo nell’innovazione attraverso un atteggiamento aperto nei confronti del mondo esterno e del vasto ecosistema delle startup. Ecco perché Ferrovie dello Stato ha lanciato "l’albo delle startup che, come ha sottolineato Davide Pifferi, Innovation del Gruppo FS rispondendo alle domande dei ragazzi della Youth4Climate, riunisce tutte le giovani aziende innovative che si candidano a collaborare con Ferrovie, per rendere più agile e trasparente la collaborazione su progetti specifici, nel nome dell’open innovation.Tutti insieme, dunque, si può e si deve fare, perché come dicono i giovani nei loro "Fridays for Future" non esiste un Pianeta B e urgono soluzioni per un futuro al riparo dalle crisi climatiche, sempre più frequenti e devastanti soprattutto nelle zone più fragili della Terra. Anche per questo. E per una notte il simbolo di Roma diventa anche il simbolo di un impegno non più rinviabile.