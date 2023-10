In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, sotto pressione per il rialzo dei prezzi del petrolio con i timori in Medio Oriente e con il rischio di una escalation. Sotto i riflettori resta il tema dell'andamento dell'inflazione e le prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. In serata è in arrivo la pubblicazione del Beige Book della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,72%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.328 punti. In rosso il(-1%); come pure, in discesa l'(-0,95%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,34%),(-1,94%) e(-1,83%).del Dow Jones,(+1,87%),(+1,66%),(+0,94%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,95%.Scende, con un ribasso del 3,89%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,02%.Tra i(+4,09%),(+1,06%),(+1,02%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,28%.Crolla, con una flessione del 5,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,75%.