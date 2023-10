MARR, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

MARR

(Teleborsa) -ha confermato a "" ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, riducendo ildel 6% aanche per l'aumento dei tassi. La revisione del giudizio è arrivata in vista dei risultati del terzo trimestre 2023, da cui gli analisti si aspettano un fatturato in rallentamento ma conferme sul recupero dell'EBITDA.Il broker vede "in quanto il temuto ritracciamento degli input costs potrebbe essere in parte compensato da minore disponibilità di prodotto su alcune merceologie (come carne suina, alcune commodities agricole)".Viene segnalato che il titolo tratta a 13x PE 12m fwd vs. 20.5x di media storica a 5 anni e 16x medio da inizio 2022, "(leader di mercato, costante sovra-performance, eccellente gestione del capitale circolante) in un settore difensivo".