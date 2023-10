“Mese dell’educazione finanziaria”: Intrum Italy insieme a Elis

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -: con questa finalitàpartecipa alla sesta edizione del “Mese dell’educazione finanziaria” – la più grande manifestazione in Italia del settore, promossa dal Comitato Edufin, con il progetto dal titolodi successo: appuntamento con l’educazione finanziaria, nell’ambito del programma “Sistema Scuola – Impresa, promosso da ELIS, ente non profit che forma persone al lavoro, con particolare attenzione a chi è socialmente ed economicamente svantaggiato.Nello specifico - spiega la nota - cncontreranno gli studenti durante le lezioni organizzate nelle scuole aderenti. Ivana Impelluso, Finance Director, Emanuela Crippa, Legal Director, Laura Tonelli, Compliance & Risk Director e Patrizia Carrarini, Brand & Communication Director, porteranno la loro esperienza professionale al servizio dei giovani a scuola, spiegando anche il ruolo di Intrum all’interno del sistema finanziario italiano.“Siamo molto felici di questa iniziativa, per Intrum è di primaria importanza promuovere e agevolare il processo di familiarizzazione di temi finanziari specialmente tra i giovani, affinché abbiano a disposizione gli strumenti necessari per partecipare alla costruzione di un mondo più consapevole e sostenibile per sé stessi e per le generazioni future. Siamo convinti, inoltre, che il dialogo debba passare anche attraverso il racconto delle singoleesperienze professionali e se a farlo sono delle donne che ricoprono posizioni apicali è anche per contribuire al fondamentale confronto sugli stereotipi di genere. Nel progetto Role Model sono impegnate insieme a me tutte le donne dell’executive team: ben 4 su un totale di 8 componenti oltre l’AD", ha dichiaratoi, Brand & Communication Director di Intrum Italy.“Il progetto Role Model del Sistema Scuola Impresa ELIS è ufficialmente ri-partito per il nuovo anno scolastico ed è meraviglioso vedere l'entusiasmo dei suoi protagonisti: +270 Role Model e 26 aziende aderenti che dal 2018 hanno raggiunto +54.000 studentesse e studenti di tutta Italia. Ringrazio Intrum per il suo contributo di valore al progetto Role Model di ELIS e per averci chiesto di collaborare a questa bellissima iniziativa sull’educazione finanziaria per i più giovani", sottolinea, Referente Progetto Role Model- Sistema Scuola Impresa ELIS". "Con il progetto Role Model lavoriamo affinché professori e studenti diventino agenti del cambiamento attraverso uno scambio intergenerazionale con le Role Model; la cui missione è ispirare, motivare e orientare i giovani alle competenze e ai mestieri del futuro, abbattendo lo stereotipo di genere. Negli anni abbiamo percepito tanta energia e voglia di incontrare gli studenti per aiutarli a scegliere la strada più giusta da percorrere, attraverso il confronto con le loro storie. Il team ELIS è pronto ad accompagnarle in questo viaggio, stando al loro fianco per guidarle e fare in modo che la loro missione diventi realtà perché è necessario offrire ai giovani un orientamento consapevole”.La sostenibilità - si legge nella nota - "è al centro dell’operato di Intrum, lo dimostra anche il rating sulla performance