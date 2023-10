Mondo del lavoro e Imprese: dialogo pubblico-privato chiave del successo

(Teleborsa) -per un confronto sui cambiamenti che stanno rivoluzionando iSi intitola “Il lavoro che cambia: tra esigenze di vita e bisogni delle imprese”, il convegno promosso da e-work - introdotto daAmministratore Delegato e Presidente del gruppo e-work e aperto dai saluti di, Sottosegretario al Ministero del Lavoro, assente per impegni istituzionali, al quale hanno partecipatoPresidente della XI Commissione Parlamentare Lavoro Pubblico e Privato,o, Presidente nazionale di Conflavoro PMI - la principale associazione datoriale che tutela e promuove gli interessi delle piccole e medie imprese italiane - eGeneral Manager di Assolavoro, l’associazione di categoria delle agenzie per il lavoro.“e-work si occupa di Lavoro da 23 anni: ne abbiamo vissuto i cambiamenti di contesto e normativi, ne abbiamo raccolto le evoluzioni, offrendo soluzioni adeguate ad esigenze nuove - ha dichiaratoAmministratore Delegato e Presidente di e-work - In questo percorso abbiamo verificato sul campo che il dialogo e la collaborazione tra pubblico e privato siano la vera chiave di successo per un'occupazione di qualità e di valore, pensiero che viene da sempre espresso anche da Assolavoro, nostra Associazione di Categoria. Appuntamenti come quello promosso questa mattina ci offrono un'ulteriore ed efficace opportunità di confronto e di questo posso solo ringraziare i rappresentanti delle Istituzioni, di Assolavoro e di Conflavoro che hanno raccolto subito e con entusiasmo il nostro invito”.In particolare, dal confronto sono emersenon solo specializzata ma anche generica, ed il ruolo che le agenzie per il lavoro possono giocare nel far incontrare domanda e offerta. Un ruolo che in futuro, nell’opera di riforma del mercato del lavoro – tema affrontato dall’attuale e dai precedenti Governi - andrebbe valorizzato anche in un’ottica di collaborazione virtuosa e sinergica tra pubblico e privato.Il convegno è stato infatti anche l’occasione per fare il punto, grazie al contributo dei rappresentanti istituzionali, sulle misure già attuate o programmate dal Governoche vanno a rivedere provvedimenti passati come il reddito di cittadinanza, introducendo o riformando strumenti al fine di spostare il focus su formazione professionale, riqualificazione e ricerca attiva del lavoro, campi in cui le agenzie per il lavoro possono offrire un supporto prezioso alle politiche pubbliche connesse al tema.Da questo punto di vista una sinergia tra pubblico e privato nell’intermediazione può essere una svolta nella riduzione del gap tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto a fronte di un forte investimento nel campo della formazione e della crescita delle competenze”, ha sottolineatoSottosegretario al Ministero del Lavoro.desidero esprimere il nostro profondo apprezzamento per il lavoro instancabile e l'impegno costante delle agenzie per il lavoro. In un periodo in cui il mercato del lavoro si è evoluto in maniera significativa, le agenzie per il lavoro in Italia hanno dimostrato una capacità straordinaria nel colmare le lacune e nell'affrontare le sfide legate all'inserimento dei lavoratori nel tessuto produttivo del nostro Paese. La loro dedizione nel mettere in contatto aziende e professionisti qualificati ha contribuito in modo determinante a rafforzare il sistema imprenditoriale italiano. La collaborazione tra le agenzie per il lavoro e le imprese è un pilastro fondamentale per la crescita economica e la creazione di nuove opportunità occupazionali. Conflavoro PMI è pertanto grato per il prezioso contributo delle agenzie per il lavoro e continua a sostenere attivamente iniziative volte a promuovere la sinergia tra il settore privato e queste agenzie. Insieme, possiamo costruire un futuro più prospero e sostenibile per il mondo imprenditoriale italiano", ha dichiarato, Presidente Nazionale Conflavoro PMI.