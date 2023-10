Nexta Capital Partners acquisisce portafoglio fotovoltaico in Italia

(Teleborsa) -, holding d'investimento che opera nello sviluppo, finanziamento, costruzione ed esercizio d'impianti per la produzione di energia alternativa, hacon una capacità di picco complessiva di 26,5 MW. I progetti hanno una capacità singola compresa tra 1 e 7,3 MW e saranno realizzati in regioni italiane, principalmente Sicilia ed Umbria.L'acquisizione s'inquadra in una strategia di sviluppo finalizzata acon un modello che copre l'intera catena del valore della produzione di energia da fonti rinnovabili (dall'individuazione dei siti in cui sorgeranno gli impianti alla gestione), si legge in una nota."L'acquisizione di questo portafoglio permette a NCP di continuare il percorso di sviluppo con un ritmo sostenuto - ha dichiarato Michele Mettola, co-fondatore e amministratore di Nexta Capital Partners - L'. Con questa acquisizione siamo sulla buona strada per raggiungere questo traguardo".