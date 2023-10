NVIDIA potrebbe uscire da alcuni paesi dopo nuove restrizioni USA su chip

(Teleborsa) - Le nuove limitazioni alle esportazioni di chip di fascia alta introdotte dagli Stati Uniti potrebbero influire sulla capacità del colosso statunitense NVIDIA di "completare lo sviluppo dei prodotti in modo tempestivo, supportare i clienti esistenti di prodotti coperti o fornire clienti di prodotti coperti al di fuori delle regioni interessate e potrebbe richiedere alla società di trasferire determinate operazioni da uno o più dei paesi". Lo si legge in una comunicazione alla SEC dopo che l'amministrazione Biden ha deciso di ampliare le restrizioni nel campo dei chip per l'AI, con le nuove che entreranno in vigore tra 30 giorniRicordando che il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 della società termina il 29 ottobre 2023, NVIDIA sottolinea che "data la forza della domanda per i nostri prodotti in tutto il mondo, non prevediamo che le ulteriori restrizioni avranno un impatto significativo a breve termine sui nostri risultati finanziari".