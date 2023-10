PIL Italia, le stime di EY: crescita dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8 nel 2024

(Teleborsa) - Ildell'crescerà dello 0,7% nel 2023, con il terzo e il quarto trimestre caratterizzati da una crescita sostanzialmente piatta, e dello 0,8% nel 2024, leggermente più dinamico e con un’economia in accelerazione nella seconda parte dell’anno. È la previsione contenuta nell’che analizza con cadenza trimestrale lo scenario macroeconomico globale, europeo e italiano.“In uno scenario congiunturale sempre più complesso, le previsioni di EY indicano per l'Italia una crescita del PIL dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024, ed un tasso di inflazione che passerà dal 5,9% nel 2023 al 2,7% nel 2024. Gli elevati tassi di interesse, arma della BCE per combattere l’inflazione, si traducono in un elevato costo del debito per famiglie e imprese, scoraggiando consumi ed investimenti in tutta l’Unione europea – ha commentato, Partner EY, Valuation, Modelling and Economics Leader –. I consumi in Italia, tuttavia, hanno tenuto sinora e saranno ancora sorretti dalle riserve di risparmio e da un mercato del lavoro in salute. È vitale però monitorare la capacità reale di spesa dei consumatori appartenenti alla fascia di reddito media, che negli ultimi 20 anni, insieme alle fasce meno fortunate, ha perso molto del suo potere d’acquisto continuando ciononostante a rappresentare una buona quota del gettito dello stato”.Secondo le previsioni del rapporto i, che rappresentano la componente più significativa del PIL, traineranno la crescita nel 2023 grazie ad un incremento dell’1,5% rispetto al 2022, perdendo parte dello slancio nell’anno successivo (1,1% nel 2024). Questi, infatti, beneficiano nel 2023 dello stato di salute dele della presenza di un eccesso diprincipalmente accumulato durante il periodo pandemico. Nel 2024 i consumi continueranno a mostrare una certa resilienza grazie ad una propensione al consumo più alta rispetto alle regolarità storiche.La crescita del PIL sarà inoltre sostenuta da un contributo positivo delle, dovute ad un calo delle importazioni e ad un commercio mondiale in ripartenza. Sono attesi in frenata gli investimenti nel 2023 (-0,4%) e nell’anno successivo (-0,7%); anche in mancanza di ulteriori restrizioni monetarie, infatti, risultano comunque scoraggiati dai tassi di interesse elevati.Ilè atteso rimanere stabile sui livelli attuali e in salute, con un tasso di disoccupazione nel 2024 ancora in diminuzione fino a poco sopra il 7%. Il numero diha raggiunto i massimi storici ad agosto 2023 (circa 23,6 milioni), fornendo anche da questo fronte un sostegno alla domanda interna. In riferimento a ciò, è interessante notare come la maggior parte dei nuovi lavoratori siano stati inseriti con una tipologia di, mentre i rimanenti figurano come: questo rafforza la bontà della tendenza in atto in Italia, riducendo quindi la possibilità che i nuovi entrati nel mercato del lavoro possano presto ritrovarsi senza un’occupazione, con effetti positivi per i consumi.In miglioramento le stime riguardanti l’, che si prevede ridursi nel 2023 per poi calare significativamente nel 2024, ma mostrando una certa persistenza nelle componenti dei beni alimentari e dei servizi. Il deficit pubblico è atteso al 4,8% nel 2023 e 4,2% nel 2024, mentre il debito pubblico risentirà della scarsa crescita del PIL tra il 2023 ed il 2024, attestandosi al 142,7% del PIL nel 2024. Le previsioni rimangono soggette ad uno scenario di forte incertezza e presentano quindi importanti rischi, principalmente legati al contesto macroeconomico globale di riferimento, sia al ribasso sia al rialzo.Le previsioni appena descritte assumono l’effettiva implementazione dellee deidel(PNRR) come previsto dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023.In questa prospettiva, EY ha effettuato duesu possibili scenari di un impiego parziale dei fondi del PNRR: ilin cui le risorse nel PNRR vengano spese per il 90% di quanto previsto rispettivamente nel 2023 e 2024, e il secondo in cui in entrambi gli anni si spenda circa il 70% del previsto. Nel primo caso, il PIL registrerebbe una crescita dello 0,6% nel 2023 ed una crescita dello 0,8% nel 2024. Nell’economia italiana sperimenterebbe una crescita dello 0,3% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024, segnando così un anno di crescita decisamente sottotono. Come già accennato, quindi, le risorse del PNRR rappresentano una leva importante della crescita del PIL italiano nel 2023 e nel 2024, in un contesto di crescenti tassi di interesse che scoraggiano consumi ed investimenti privati.