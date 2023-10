Poco mossa Wall Street tra tensioni in Medio Oriente e trimestrali

Dow Jones

JD.com

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.998 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 4.373 punti. In lieve ribasso il(-0,33%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,2%).Gli investitori hanno continuato a valutare l'tra Israele e Hamas (un ospedale è stato bombardato a Gaza, uccidendo almeno 500 palestinesi, con Israele e Hamas che si sono accusati a vicenda del fatto) e l', essendo usciti prima della seduta i risultati di - tra gli altri -La stagione degli utili prosegue con i risultati diprima della campana di mercoledì.diffonderanno i conti dopo la chiusura del mercato.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,01%),(+0,98%) e(+0,55%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,77%.Tra i(+1,32%),(+1,20%),(+1,09%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,60%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,37%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,79%),(+2,30%),(+2,15%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,3 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,58%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,28 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,46 Mln unità; preced. 1,54 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 10,18 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -6,8 punti; preced. -13,5 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 209K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%).