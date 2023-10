Riba Mundo, Banca Profilo conferma target price e Buy

Banca Profilo

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -ha confermato ailsu, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, riaffermando anche ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il primo semestre 2023Gli analisti scrivono che la stima suitotali rimane invariata al CAGR del 19% 22-26, così come le proiezioni sull'a 11,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7,5 milioni nel FY22 con un margine in miglioramento di circa 10 punti base al 2,4%.Secondo il management, nel secondo semestre del 2023 l'ottimizzazione del capitale circolante operativo netto sarà generatrice di cassa. Pertanto, Banca Profilo alla fine del 2023 stima unadjusted a 16,7 milioni di euro (vs precedenti 16 milioni di euro) da 17,1 milioni di euro nel 2022, inclusi i proventi IPO (5,3 milioni di euro); il broker si aspetta che Riba Mundo diventi positiva in termini di liquidità alla fine del 2026.