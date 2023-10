SACE e Banco BPM al fianco di LATI Industria Termoplastici

Banco BPM

(Teleborsa) -continua a supportare, con un finanziamento di, il piano d’investimento dial fine di ultimare la realizzazione di opere finalizzate alla ristrutturazione e ammodernamento della storica sede di Vedano Olona in provincia di Varese. L’operazione, assistita da Garanzia Green di SACE, è finalizzata al completamento dellae permetterà all’azienda di aumentare le attività di ricerca e sviluppo per il miglioramento dei processi e delle procedure volte a sostenere il ciclo produttivo tramite il progetto di, ottimizzando il riciclo dellee la gestione degliha un ruolo di primo piano nella. L’azienda, infatti, può rilasciaregreen su progetti domestici in grado di supportare lo sviluppo di un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a favorire il passaggio ad una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green tra SACE e Banco BPM, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.LATI Industria Termoplastici SpA, fondata nel 1945 adalla famiglia, inizialmente si è specializzata nella produzione di, agevolata dalla presenza di materiali concessi al popolo italiano dal piano Marshall, come sottovesti e biancheria sintetiche, maschere militari in plastica e molti altri elementi che LATI selezionava e riciclava. Oggi LATI è uno dei principali produttori di termoplastici tecnici per uso ingegneristico ad elevate prestazioni che trovano impiego principalmente nel settore elettrico, elettrodomestico, industriale e dei trasporti. L’azienda si caratterizza per una capacità produttiva di 40.000 tonnellate sviluppata nei 2 siti di Vedano Olona e Gornate Olona, 2.400 formulazioni attive, 300 dipendenti e circa 2.000 clienti. Il Gruppo ha realizzato nel 2022 vendite pari a Eur227 mln, con un EBITDA di Eur 23 mln ed un utile di Eur 14 mln. LATI ha realizzato nel 2022 vendite pari a Eur 214 mln, con un EBITDA di Eur 21 mln ed un utile di Eur 12 mln."Questa partnership con Banco BPM e la garanzia green fornita da SACE rappresentano un passo significativo nel nostro impegno per la sostenibilità ambientale e l'innovazione. La ristrutturazione della nostra sede storica non solo ci permetterà di potenziare le nostre attività di ricerca e sviluppo per ridurre l'impatto ambientale, ma ci consentirà anche di avanzare nell’ambizioso progetto di decarbonizzazione. Siamo orgogliosi di lavorare con istituzioni finanziarie e partner che condividono la nostra visione di un futuro sostenibile. Questo investimento ci permetterà di continuare a crescere e a servire i nostri clienti con prodotti termoplastici innovativi e rispettosi dell'ambiente", ha dichiarato, CEO di LATI Industria Termoplastici.“Abbiamo il dovere come Banco BPM di promuovere e sostenere il territorio e le sue imprese – ha dichiarato, Responsabile Mercato Corporate Nord Ovest di Banco BPM – Questa importante operazione a favore di LATI, realtà di rilievo internazionale con la quale abbiamo un rapporto consolidato, sottolinea la volontà del nostro Istituto di valorizzare le eccellenze del territorio e fornire un supporto costante e concreto nella realizzazione di progetti legati alla sostenibilità ambientale”.