TraWell Co balza in Borsa dopo revisione al rialzo del piano industriale

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali,nella giornata odierna dopo che ieri sera il CdA ha approvato un aggiornamento al rialzo del Piano Industriale 2023 -2027, dopo un primo semestre 2023 in netta crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.", scrivono gli analisti di, ricordando che la società aveva pubblicato risultati FY22 che avevano superato gli obiettivi presentati nell'ottobre 2022 (il primo piano aziendale), ovvero 26 milioni di euro di ricavi contro 21 milioni di euro del piano, e da allora la società si è aggiudicata importanti concessioni (come Linate e Malpensa) ed il traffico passeggeri è aumentato; inoltre, ha guadagnato efficienza nei costi operativi.Ottima la performance di, che si attesta a 8,14 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 8,28 e successiva a 8,56. Supporto a 8.