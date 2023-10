BCE, la tedesca Buch presidente del consiglio di vigilanza: sostituirà Enria

(Teleborsa) - Il Consiglio UE ha nominatopresidente deldella. Ricoprirà l'incarico per cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2024. Claudia Buch, attualmente vicepresidente della Deutsche Bundesbank, sostituirà, presidente dal 1° gennaio 2019. La proposta della BCE per la nomina di Claudia Buch è stata approvata dal Parlamento Europeo il 3 ottobre 2023.La BCE esercita ladelle banche più significative nell’ambito del(MVU). Attualmente, 109 banche sono sotto la supervisione diretta della BCE. Le banche sono le più grandi nel loro paese d'origine, oppure hanno un patrimonio totale di oltre 30 miliardi di euro o svolgono sostanziali operazioni transfrontaliere. Queste banche detengono quasi l’82% delle attività bancarie in questi paesi.In qualità di supervisore, la BCE lavora per monitorare da vicino la salute e l’integrità del sistema bancario europeo. Ha l’autorità di effettuareper verificare il rispetto delle regole dell’UE da parte delle banche, chiedere alle banche di accantonare capitale aggiuntivo per mitigare i rischi e può persino revocare le licenze bancarie.