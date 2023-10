CIG, INPS: a settembre autorizzate 37,8 milioni di ore

(Teleborsa) - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese disono state 37,8 milioni, il 62,7% in più rispetto al precedente mese di(23,2 milioni) e il 6,1% in più rispetto a settembre 2022, nel corso del quale erano state autorizzate 35,6 milioni di ore. Lo rende noto l'nel consueto aggiornamento mensile dell’Per quanto riguarda le, le ore diautorizzate a settembre 2023 sono state 19 milioni. Nel precedente mese di agosto erano state autorizzate 13,6 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +39,9%. A settembre 2022, le ore autorizzate sono state 15,8 milioni, con una variazione tendenziale del +20,5%.Il numero di ore diautorizzate a settembre 2023 è di 18 milioni, di cui 5,6 milioni per solidarietà, con un incremento del 18,1% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (15,2 milioni di ore). Nel mese di settembre 2023, rispetto al mese precedente (9 milioni di ore), si registra una variazione congiunturale pari al +100,1%.Gliautorizzati nel mese di settembre 2023 sono stati pari a 246 mila ore con una variazione tendenziale del +50,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.Il numero di ore autorizzate a settembre 2023 neiè pari a 569mila e registra un decremento del 13,8% rispetto al mese precedente (660mila ore). Nel mese di settembre 2022 le ore autorizzate sono state 4,5 milioni, con una variazione tendenziale del -87,3%.