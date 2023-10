Debole la Borsa americana, dubbi sulle mosse della Federal Reserve

Tesla

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano a valutare le, l'andamento dellae le indicazioni sulda parte delle banca centrale americana.I principali indici sono aumentati subito dopo le parole del presidente della Federal Reserve , salvo poi annullare i guadagni. "L'inflazione è ancora troppo alta, e alcuni mesi di dati positivi sono solo l'inizio di ciò che servirà per creare fiducia nel fatto che l'inflazione si sta muovendo verso il basso in modo sostenibile verso il nostro obiettivo", ha detto in un discorso all'Economic Club di New York, aggiungendo che "date le incertezze e i rischi, e i progressi compiuti, il".Sul fronte dei, ieri sera hanno divulgati i daticome. La prima deluso le attese del mercato in quanto a profitti e ricavi del terzo trimestre, con il CEO Elon Musk che ha dichiarato di essere preoccupato per l'impatto degli alti tassi di interesse sugli acquirenti di automobili. La secondo ha dichiarato di stare aumentando i prezzi per alcuni dei suoi piani, dopo aver aggiunto 9 milioni di abbonati nel terzo trimestre.Tra le multinazionali che hanno diffuso idi apertura,ha segnalato profitti in calo oltre le attese nel terzo trimestre, mentreha abbassato la guidance sui profitti annuali per l'aumento del costo del carburante.Sul fronte macroeconomico, sono scese - contro aspettative di un andamento pressoché stabile - le richieste dinegli USA durante l'ultima settimana; è migliorata leggermente l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia a ottobre, pur rimanendo in territorio negativo.Guardando i, ilche sta lasciando sul parterre lo 0,42%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.292 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,52%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,39%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,87%),(-0,95%) e(-0,78%).Tra i(+2,92%),(+2,87%),(+2,34%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,89%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,54%.(+15,83%),(+3,71%),(+2,60%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,24%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,17%. In perdita, che scende del 3,82%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,30%.