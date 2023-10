Delega fiscale, servono contratddittorio e autotutela rafforzati per superare mediazione

(Teleborsa) -rappresenta un'occasione per superare le lungaggini della mediazione. E' quanto emerso in occasione delin corso a Torino."Sono note leche caratterizzano gli, legate al fatto che la loro gestione è rimessa allo stesso ente impositore che ha emesso l’atto impugnato. La delega fiscale - afferma, consigliera nazionale dei commercialisti - potrebbe costituire l’occasione per mettere in soffitta tali istituti, sostituendoli con un’ipotesi di conciliazione anticipata su iniziativa del giudice"."Tale soluzione va ovviamente valutata con estrema attenzione - prosegue - e può trovare una sua più logica legittimazione e giustificazione in particolar modo se il legislatore delegato darà effettiva e completa attuazione al criterio direttivo in cui si prevede il"."In particolare – ha spiegato D’Angiolella – occorreal fine di garantirne l’effettività: lo stesso non deve pertanto esaurirsi, com’è in base al vigente art. 5-ter del D.lgs. n. 218 del 1997, in unsuccessivo all’emanazione dell’avviso di accertamento, ma deve avere carattere realmente preventivo, per cui è necessario che sia, prima cioè che il potere impositivo sia stato ormai esercitato in modo non 'partecipato'".Secondo l’esponente dei commercialisti, c'è bisogno di "una, in chiave difensiva, al fine di realizzare il cosiddetto, a cui deve accompagnarsi la sanzione della nullità dell’atto impositivo emanato in sua violazione, derivante automaticamente dalla semplice constatazione della sua mancata attivazione, nonché, ossia il dovere per l’amministrazione finanziaria di esaminare le osservazioni del contribuente e di fornire un’adeguata replica, motivando espressamente sul punto, nel caso in cui l’Ufficio ritenesse di disattenderle".Per D’Angiolella è anche “necessario estendere a tutti gli accertamenti, prima dell’emissione dell’atto impositivo, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo, comprendendovi dunque sia gliche, fatta eccezione per quelli a carattere sostanzialmente automatizzato".I commercialisti propongono diin modo appropriato anche le. “Sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di attivare un, un incontro, anche a distanza, tra contribuente e amministrazione finanziaria nel quale poter discutere anche di quanto già eventualmente eccepito dal contribuente tramite la produzione di una memoria scritta". La procedura dipotrebbe essere trasferita. "In sintesi – ha concluso D'Angiolella – dinanzi al giudice di primo grado potrebbe essere prevista un’udienza dedicata al tentativo obbligatorio di mediazione, da tenersi in camera di consiglio, alla presenza delle parti, presieduta dal giudice monocratico o, per le controversie di competenza del collegio, dal relatore della causa".