Deposito contratti: online il Report sulla detassazione dei premi di produttività

(Teleborsa) - "Alla data del 16 ottobre, sono stati depositati, redatti secondo l'articolo 5 del Decreto;si riferiscono a contratti tuttora attivi e, di questi, 12.833 sono riferiti a contratti aziendali e 2.502 a contratti territoriali. Su12.250 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 9.522 di redditività, 7.623 di qualità, mentre 1.545 prevedono un piano di partecipazione e 9.063 prevedono misure di welfare aziendale". È quanto emerge dalla pubblicazione online delIl Report si compone di due parti: la prima fornisce l'indicazione della tendenza della misura e della sua diffusione territoriale e la seconda, invece, svolge il monitoraggio dei soli contratti "attivi"."La distribuzione geografica delle aziende che hanno depositato i contratti è concentrata al Nord per il 75%, nelle regioni centrali per il 17% e al Sud per il restante 8%. L'analisi per settore di attività economica, infine, evidenzia come il 61% dei contratti depositati sia riferito ai Servizi, il 38% all'Industria e l'1% all'Agricoltura", è quanto riportato