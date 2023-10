EssilorLuxottica, fatturato 3° trimestre in crescita del 5,2%

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre condi Euro, ina cambi costanti rispetto al terzo trimestre 2022 (-1,6% a cambi correnti)., i ricavi risultano incon un trend che da inizioanno sorpassa l’obiettivo di lungo termine a “mid-single-digit”."Nell'ultimo trimestre tutti i business e le aree geografiche hanno contribuito alla crescita, con le ultime novità come Varilux XR Series eSwarovski sempre più apprezzate sul mercato. Il coraggio e l’innovazione su cui abbiamo costruito EssilorLuxottica oggi ci permettono di intraprendere nuove iniziative come Ray-Ban Meta, Nuance Audio e Helix, che segneranno la strada per l’intero settore negli anni a venire. Stiamo continuando inoltre a investire sui nostri punti di forza, a partire dal nostro network logistico-produttivo, con l’avvio di un nuovo stabilimento a Rayong, in Tailandia, che riflette perfettamente l’unicità di EssilorLuxottica e integra montature e lenti sotto lo stesso tetto",, hanno affermato, Presidente e Amministratore Delegato, e, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.Il terzo trimestre ha visto una leggera decelerazione rispetto al primo semestre a causa del retail sole più debole anche nell’area EMEA, oltre che in Nord America, e di una base di confronto più difficile in Asia-Pacifico. Il segmento vista ha confermato la propria resilienza potendo contare su un solido price-mix sostenuto dal successo del lancio di Varilux XR Series a livello globale e da una costante ed eccellente performance di Stellest.