Eventi e scadenze del 19 ottobre 2023

Lunedì 16/10/2023

Mercoledì 18/10/2023

Giovedì 19/10/2023

(Teleborsa) -- Sede generale della FAO - In concomitanza con le celebrazioni del "World Food Day", il Forum mondiale dell’alimentazione ospiterà una serie di eventi a Roma. Focus su "La trasformazione dei sistemi agroalimentari accelera l’azione per il clima". Parteciperanno circa 10 000 persone, tra cui esperti, agenti del cambiamento e leader, che, insieme, si confronteranno sulle criticità che affliggono i sistemi agroalimentari- Appuntamento dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup- Torino - Il Congresso Nazionale “Lavoriamo insieme per il nostro futuro”, organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l’Ordine territoriale di Torino. Focus su sostenibilità, fisco, IA, PNRR, internazionalizzazione e Cybersicurezza. Attesi oltre 1.600 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, i ministri Calderone, Fitto, Pichetto Fratin, Urso e il viceministro Leo- 12a edizione dell'appuntamento che valorizza l'eccellenza delle realtà italiane nel settore agroalimentare ed eno-gastronomico. Il seminario, organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Roma "Tor Vergata", si svolge presso Fiera Roma, nell'ambito di "Welfair"- Allianz-MiCo di Milano - Il Salone riunisce i principali player del settore con workshop e incontri per capire i nuovi trend, le opportunità del mercato e le nuove dinamiche da tenere in considerazione per una rapida crescita nel mercato italiano- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Treviso - 9a edizione del Festival, promosso dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dalla Società italiana di Statistica (SIS) e dalla Società Statistica ‘Corrado Gini’. "Misure possibili per un mondo fuori misura. Statistiche, dati … dati di fatto" è il tema scelto per questa edizione08:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità svolge l'audizione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto10:00 -- La Giornata sarà dedicata quest'anno alle conseguenze del cambiamento climatico in agricoltura e al ruolo della formazione quale strumento di tutela. All'iniziativa prenderanno parte esponenti di Istituzioni, Associazioni di categoria e Accademia, tra i quali il Presidente IVASS Luigi Federico Signorini10:00 -- Riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in videocollegamento, con all’ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati nelle successive conferenze Unificata e Stato-Regioni11:00 -- Confindustria, Roma - La presentazione del Rapporto Cyber Index PMI, promosso da Confindustria e Generali, si svolge presso la sede di Confindustria. Interverranno, tra gli altri, Carlo Bonomi (Presidente Confindustria) e Agostino Santoni (Vice Presidente di Confindustria per il Digitale)11:00 -- Roma - L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile presenta l'ottavo Rapporto ASviS 2023 "L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile". Interverranno, tra gli altri, il ministro Maria Elvira Calderone, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il direttore scientifico dell'ASviS Enrico Giovannini e i presidenti Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini11:30 -- Palazzo Chigi - Conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex centro sportivo Delphinia a Caivano. Partecipano: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Commissario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano e i vertici di Sport e Salute13:00 -- Londra, Westminster, Camera dei Comuni - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con Lindsay Hoyle, Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito16:30 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla Caserma Nazario Sauro per il 170° anniversario dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione dei dati di Ricavi Netti al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo